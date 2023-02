Selbst nach einem schrecklichen Jahr für Bitcoin hält die Firma von Cathie Wood an einer ihrer bisher kühnsten Vorhersagen fest: Der Preis der Kryptowährung soll bis 2030 den Wert von 1 Million Dollar überschreiten . "Die langfristigen Chancen von Bitcoin steigen und werden überzeugender“, schrieben die Strategen unter der Leitung von Yassine Elmandjra in dem am Montag veröffentlichten jährlichen Big-Ideas-Papier von ARK Investment Management.