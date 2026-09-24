Das neue Büro biete eine moderne Infrastruktur, zeitgemässe Gebäudetechnologie und einen energieeffizienten Betrieb, teilte Cembra am Donnerstag mit. Der Standort biete zudem dank einer zentralen Lage und einer hervorragenden Anbindung an den öffentlichen Verkehr attraktive Rahmenbedingungen für Mitarbeitende und Geschäftspartner.