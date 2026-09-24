Der Umzug in den Konnex-Gebäudekomplex im ehemaligen Industriequartier Baden Nord ist für Herbst 2027 vorgesehen.
Das neue Büro biete eine moderne Infrastruktur, zeitgemässe Gebäudetechnologie und einen energieeffizienten Betrieb, teilte Cembra am Donnerstag mit. Der Standort biete zudem dank einer zentralen Lage und einer hervorragenden Anbindung an den öffentlichen Verkehr attraktive Rahmenbedingungen für Mitarbeitende und Geschäftspartner.
Bereits vor wenigen Wochen hatte ein anderer Finanzdienstleister entschieden, die Stadt Zürich zu verlassen. Der Vermögensverwalter Vontobel wird seinen Sitz in den Kanton Zug verlegen.
(AWP/cash)