Centiel hatte in der Vorwoche wegen der Verzögerung im Zusammenhang mit den beiden US-Aufträgen die Umsatz- und Margenprognose für 2026 gesenkt. Das Unternehmen rechnet mit einem Nettoumsatz von rund 55 Millionen Franken nach zuvor erwarteten rund 65 Millionen gerechnet. Die um Transaktionskosten bereinigte EBIT-Marge dürfte derweil im hohen Zehnerprozentbereich liegen.