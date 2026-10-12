Centiel hat von seinem US-Partner Neo Critical Power einen unterzeichneten zweiten Auftrag über 51 Millionen Dollar erhalten, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Die Parteien finalisierten derzeit noch die Bedingungen, bevor Centiel den Auftrag formell annehme. Zusammen mit einem bereits im Juli angekündigten Auftrag über 8,7 Millionen Dollar würde sich der US-Auftragsbestand damit auf 59,7 Millionen Dollar belaufen. Die Produktion und Auslieferung der Aufträge sind für 2027 vorgesehen.