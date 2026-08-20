Damit dürfte sich der Umsatz im Gesamtjahr im Vergleich zum ersten Semester klar mehr als verdoppeln. Die entsprechende Zuversicht stützt sich auf den im Juli bereits gemeldeten ersten Grossauftrag aus den USA, wo das Unternehmen bekanntlich expandieren will. Dieser unter einem im Juni abgeschlossenen Rahmenvertrag mit Neo Critical Power erhaltene Auftrag hat einen Umfang von 8,7 Millionen US-Dollar.