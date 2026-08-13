Risiko- und Erwartungsmanagement sind zentral

Tangen übernahm die Leitung des Fonds im Jahr 2020. In den vergangenen Monaten warnte er die norwegische Öffentlichkeit zunehmend. Der Fonds werde «irgendwann» von einem Einbruch getroffen. Im schlimmsten Fall könne er komplett verschwinden. «Erwartungsmanagement ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit», sagte er. «Und das ist es, was wir jetzt tun.»