Ernst Tanner, exekutiver Verwaltungsratspräsident des Schokoladenherstellers sagt: «Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass dieser Führungswechsel künftiges Wachstum aktiv vorantreiben wird.» Man verfüge über starke Marken und habe sich im Markt gut positioniert. Nun werde Lindt «weiterhin alles daran, unseren Kundinnen und Kunden aussergewöhnliche Produkte und Erlebnisse zu bieten und profitables Wachstum für unsere Aktionäre zu erzielen», so Tanner.