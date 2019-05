So setzt die Gruppe in ihrem Sortiment beispielsweise vermehrt auf fleischlose Produkte oder reduziert den Zuckergehalt in Schokolode. "Wir beobachten, dass Konsumenten immer mehr zu pflanzlichen Produkten greifen. Dort sehen wir nachhaltiges Wachstum", sagte Nestlé-Chef Mark Schneider im Interview mit der "Sonntagszeitung" (SoZ; Ausgabe vom 26.5.).

Als Vorzeigeprodukt gilt der vegane "Incredible Burger", der allerdings in der Schweiz noch nicht erhältlich ist. Das soll sich laut Schneider ändern.

Bereits gut verkaufe sich der Burger in deutschen Supermärkten und seit kurzem sei er auch in 1'500 deutschen McDonalds'-Filialen zu haben. "Im Herbst werden wir auch in den USA einen veganen Burger auf den Markt bringen."

Schokolade mit weniger Zucker

Im Geschäft mit der Schokoladenmarke Cailler, wo zuletzt Marktanteile verloren gingen, setzt Schneider auf Innovationen und Gesundheit. "Bei der Schokolade arbeiten wir vor allem an den Themen Zuckerreduktion und Mengenkontrolle", sagte er. Die Konsumenten sollen etwa lernen, was eine "vernünftige Portion Süsses" sei.

Derweil sind die Nespresso-Kapseln von Starbucks seit rund sechs Wochen in mehreren Ländern im Handel. Zahlen zum Verkaufsstart mochte Schneider nicht nennen. "Nur so viel: In Japan wurden uns die Starbucks-Kapseln aus den Händen gerissen."

Schneider bewegt bei Nestlé viel, von einem Konzernumbau mag er aber nicht sprechen. Das bringe eine Dramatisierung mit sich, glaubt er. "Nestlé tut, was das Unternehmen seit 152 Jahren tut: es passt sich dem veränderten Markt an.

Wohin die 10 Milliarden Franken fliessen sollen, die Nestlé mit dem Verkauf der Hautpflegesparte erhalten wird, wollte Schneider nicht sagen. Man werde in der zweiten Jahreshälfte darüber informieren.

