Cevian Capital hat seine Beteiligung an Baloise auf gut 5 Prozent erhöht. Das geht am frühen Freitagmorgen aus einer Offenlegungsmeldung an die SIX Swiss Exchange hervor. Der für seine aktive Einflussnahme bei Unternehmen gefürchtete Finanzinvestor war erst im Mai mit 3 Prozent bei der Versicherungsgruppe eingestiegen.