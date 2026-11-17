UBS-Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher hatte im November 2023 erklärt, dass die UBS die amerikanische Morgan Stanley überholen und zum am höchsten bewerteten Vermögensverwalter aufsteigen wolle. Davon ist ​das Zürcher Institut ​aber noch ein gutes Stück ⁠weit entfernt. Nachdem die UBS die Credit Suisse erfolgreich ​integriert hat, verunsichert nun ⁠die Diskussion um strengere Kapitalvorschriften in der Schweiz viele Anleger. Bleibt es bei ‌einem Entscheid der kleinen Kammer des Schweizer Parlaments, wonach die UBS ihre Auslandsbeteiligungen zu 90 Prozent mit Eigenkapital unterlegen soll, müsste die UBS ‌mit den neuen Regeln insgesamt 18 Milliarden Dollar mehr Kapital ​halten als bisher. Die UBS und auch Cevian lehnen diese Vorgabe früheren Angaben zufolge ab.