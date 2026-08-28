Das organische Wachstum bleibe eine Priorität, insbesondere durch gezielte Neueinstellungen im Front-Office-Bereich und eine Weiterentwicklung des Angebots der Gruppe in den verschiedenen Regionen. Ausserdem werde CFT weiterhin in die Digitalisierung der Brokerage-Dienstleistungen, hybride Lösungen sowie Daten- und Analysefähigkeiten investieren. Ein weiterer Schwerpunkt liege schliesslich auf einer soliden finanziellen Basis und einem strikten Kostenmanagement.