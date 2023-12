Vermutlich ist es diese Aussage, welche den leitenden Charttechniker der Bank Julius Bär auf den Plan ruft. In einem Kommentar an seine Anlagekundschaft räumt der Experte zwar ein, dass der Kurs der UBS-Aktie zuletzt mit etwas mehr als 26 Franken auf den höchsten Stand seit 15 Jahren gestiegen ist. Mit einem Plus von 53 Prozent seit Januar führt sie die diesjährige SMI-Gewinnerliste denn auch unangefochten an.