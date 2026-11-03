Die Nachricht, dass der Tesla-Chef ​Interesse am Mobilfunkgeschäft haben könnte, hatte ​die Aktien der US-Mobilfunkanbieter Verizon, AT&T und auch der Telekom-Tochter T-Mobile US belastet. «Es wird ‌immer wieder gemunkelt, dass er Verizon übernehmen würde», sagte Höttges. Er verwies darauf, dass das eigene, börsennotierte Geschäft in den USA ebenfalls ein ​Übernahmekandidat ​sein könne. «Ich könnte mir vorstellen, ⁠dass er in seiner Vorstellung den Anspruch ​hat, eine globale Kommunikationsplattform ⁠zu bauen.»