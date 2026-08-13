«Ich denke, was am Ende passieren wird, sind einfach diese Blöcke williger Koalitionen», sagt er. «Man könnte am Ende eine Art Kapitalmarktunion in den Nordics bekommen. Vielleicht schliesst sich die Benelux an, und dann sehen die Leute den Erfolg davon.»

Regulierung und die «kulturelle Mentalität» bedeuten, dass es in Europa zwar viel Kapital gibt, «aber es wird sehr konservativ investiert, sowohl von Einzelpersonen als auch von unseren Versicherungen und unseren Pensionskassen», sagt Kutay.