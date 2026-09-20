Nestlé-Chef Navratil sieht im Kursverlauf einen Spiegel der Strategieumsetzung. Der Konzern müsse dem Markt Quartal für Quartal zeigen, dass er wieder mehr Volumen verkaufen, innovativer werden und nachhaltig wachsen könne. «Und das hat natürlich Nestlé in den letzten Jahren nicht geliefert. Da ist klar, das widerspiegelt sich im Aktienkurs.»