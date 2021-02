Damit sei der Weg für einen Neuanfang frei. Clariant bis um 09.25 Uhr in einem starken Gesamtmarkt um 1,0 Prozent auf 19,14 Franken an. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI lewgt gleichzeitig 0,72 Prozent zu.

Offenbar hätten Aktionär Sabic, Präsident Kottmann und der Verwaltungsrat an der ausserordentlichen Sitzung des Aufsichtsgremiums einen Kompromiss erzielt, heisst es in einem Kommentar der Bank Vontobel. Kottmann habe Clariant in den vergangenen Jahren transformiert. Das Management werde wahrscheinlich an der Strategie festhalten, auch nach seinem Abgang. Vontobel bewertet Clariant mit "Buy" bei einem Kursziel von 22,50 Franken.

Der Rückzug von Hariolf Kottmann aus dem Verwaltungsrat sei zu begrüssen, nachdem das Verhältnis mit dem Ankeraktionär Sabic seit längerem angespannt gewesen sei, heisst es bei der Zürcher Kantonbalbank. Damit werde der Weg für einen Neuanfang frei gemacht, insbesondere auch, da der neue CEO Conrad Kejizer seit Anfang 2021 seine Arbeit aufgenommen habe.

Der Verzicht auf die Auszahlung einer Sonderausschüttung von 2,00 Franken zugunsten einer kombinierten ordentlichen Dividende für 2019 und 2020 in der Höhe von 0,70 Franken erscheine vernünftig. Die Bank bewertet Clariant mit "Übergewichten".

(AWP)