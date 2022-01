Der Basiswert der Transaktion beläuft sich ebenfalls wie angekündigt auf 805 Millionen Franken und unterliegt noch gewissen Anpassungen im Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion.

Darüber hinaus erhält Clariant ein "Earn-Out-Payment" von bis zu 50 Millionen Franken, abhängig von der finanziellen Performance des Geschäfts im Jahr 2021, wie Clariant am Montag mitteilte. Das Geschäft geht an ein Konsortium aus dem Mitbewerber Heubach aus Deutschland und die US-Investmentgesellschaft SK Capital Partners.

Wie bereits angekündigt behält Clariant einen Anteil an 20 Prozent an der neuen Holdinggesellscchaft und hat dafür 115 Millionen gezahlt. Das ermögliche es Clariant, von der verbesserten Profitabilität des Geschäfts zu profitieren und an den dessen Wachstumschancen teilzuhaben.

Unter Abrechnung dieses Betrags und weiteren Kosten wie Steuern ergibt sich für Clariant laut der Mitteilung ein Netto-Barmittelzufluss von 615 Millionen Franken. Diese Mittel sollen für weiteres Wachstum in den Kernbereichen, für die weitere Umsetzung der Strategie oder auch für den Erhalt eines "soliden Investmentratings" verwendet werden.

Das Pigmentgeschäft von Clariant bringt laut früheren Angaben mit 1900 Mitarbeitenden einen Umsatz von rund 850 Millionen Franken auf die Waage. Durch den dem Zusammenschluss mit dem Heubach-Pigmentgeschäft wird ein Unternehmen mit 3000 Angestellten und einem Jahresumsatz von 900 Millionen Euro entstehen.

