Es sei die zweitgrösste Anlage für Betonzusätze von Sika in den Vereinigten Staaten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die neue Fabrik in der Nähe von Washington D.C. ist nach Darstellung von Sika gut positioniert, um die Regionen North East und Mid Atlantic mit Ballungszentren wie New York, Philadelphia oder Boston zu bedienen. In den nächsten Jahren würden in Nordamerika mehr als 1000 Milliarden Franken in die Infrastruktur gesteckt; davon entfielen 200 bis 250 Milliarden auf die genannten Regionen.

(AWP)