Der Umsatz 2018 stieg gegenüber dem Vorjahr um 13,6 Prozent auf 533,5 Millionen Franken, wie die Luzerner Industriegruppe am Dienstag mitteilte. Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich um ein Vielfaches auf 51,6 Millionen Franken (VJ: 2,9 Millionen). Unter dem Strich schaute mit 42,3 Millionen ein mehr als doppelt so hoher Reingewinn heraus.

"Das Jubiläumsjahr verlief mit der Ausweitung der Geschäftsaktivitäten, der weiteren internationalen Expansion und der Integration der neu akquirierten Geschäfte sehr erfolgreich", wird Unternehmensleiter Peter Schildknecht zitiert. Für 2019 rechnet das Unternehmen mit einer Fortsetzung der erfreulichen Entwicklung.

Alle Bereiche trugen zum Wachstum bei

Beim grössten Bereich Papier lagen laut Mitteilung Angebot und Nachfrage im Geschäftsjahr im Gleichgewicht. Dies habe sich günstig auf den Umsatz ausgewirkt. Das Geschäftsfeld Verpackungen wiederum habe von einer erhöhten Nachfrage nach Folien für Blisterverpackungen profitiert, heisst es weiter. Im Chemie-Bereich haben sich hohe Investitionstätigkeiten im Energiesektor sowie ein steigender Bedarf an Molekularsieben zur Sauerstoffreinigung vorteilhaft ausgewirkt. Entsprechend seien Produktionskapazitäten in China und in den USA im Geschäftsjahr voll ausgelastet gewesen.

Deutlich höhere Ausschüttung und positiver Ausblick

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung nun, die Dividende auf 1,30 Franken je Aktie zu verdoppeln. Zudem sollen die Aktionäre angesichts des 200-Jahr-Jubiläums in den Genuss einer Sonderdividende von 0,50 Franken kommen. Die Ausschüttung erfolge aus den Kapitaleinlagereserven.

Mit Blick aufs laufende Jahr rechnet die CPH-Gruppe angesichts "der guten Auftragslage" in der ersten Jahreshälfte mit einer Fortsetzung der erfreulichen Geschäftsentwicklung. "Stabile Preise und Währungen vorausgesetzt, sollte 2019 der Umsatz leicht steigen. Es dürfte aber anspruchsvoll werden, die EBIT-Marge des Vorjahres zu halten", so CEO Peter Schildknecht.

Das Nettoergebnis 2019 wird unter Ausklammerung ausserordentlicher Einflüsse im Rahmen des Vorjahres erwartet. Zudem plant die Gruppe für das laufende Jahr insgesamt Investitionen in Sachanlagen von 29,9 Millionen Franken mit dem Ziel, die Effizienz zu steigern und die Kapazität zu erhöhen.

