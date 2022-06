Shell werde Clariant im Rahmen einer über mehrere Jahre laufenden Vereinbarung die gesamten Produktionsmengen abnehmen, teilte der Konzern am Dienstag mit.

In der im Oktober 2021 angelaufenen Produktion in Podari verarbeitet Clariant jährlich 250'000 Tonnen Stroh in rund 50'000 Tonnen Cellulose-Ethanol. Dabei handelt es sich um den ersten kommerziellen Einsatz der Sunliquid-Technology von Clariant zur Herstellung von Cellulose-Ethanol. Dieses wird etwa als Beimischung zur Herstellung von Biotreibstoffen verwendet.

(AWP)