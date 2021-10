Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, sollten dort jährlich 250'000 Tonnen Stroh in rund 50'000 Tonnen Cellulose-Ethanol verarbeitet werden. Es handle sich um den ersten kommerziellen Einsatz der Sunliquid-Technology von Clariant zur Herstellung von Cellulose-Ethanol. In der Fabrik würden Abfälle aus der Landwirtschaft verarbeitet, heisst es weiter. Die Fabrik soll im vierten Quartal dieses Jahres ihre Tätigkeit aufnehmen.

Das dort produzierte Cellulose-Ethanol werde für Biotreibstoffe Verwendung finden. Es bestehe auch die Möglichkeit für den Einsatz in biobasierten Chemikalien und nachhaltigen Flugzeugtreibstoffen.

In der Fabrik sollen nach Betriebsstart 75 Mitarbeitende arbeiten. Mehr als 300 regionale Bauern sollen die Fabrik mit den nötigen Rohstoffen versorgen.

(AWP)