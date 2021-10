Die Erweiterungen finden am Stammwerk in Domat/Ems sowie in Gross-Umstadt (DE) statt. Hintergrund sei die rasant steigende Nachfrage der Kunden.

In Domat/Ems alleine sind in den nächsten fünf Jahren Ausbauinvestitionen von über 300 Millionen Franken geplant, teilte die Ems-Tochter Grivory am Dienstag mit. In dem Standort wurde bereits vor zwei knapp zwei Jahren eine Produktionsanlage zur Herstellung von Hochleistungspolymeren in Betrieb genommen. Eine Polymerisations-Anlage solle im zweiten Halbjahr 2022 den Betrieb aufnehmen.

In Gross-Umstadt wiederum wird eine neue Compoundierline gebaut, die noch in diesem Monat in Betrieb gehen soll. Diese neue Anlage werde Hochleistungskunststoff-Spezialitäten in grossen Mengen produzieren können und damit sowohl die Produktion in Deutschland als auch im Schweizer Stammwerk signifikant entlasten, schreibt Ems weiter.

