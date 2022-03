Bereits ab März soll klinisches Material für den Arzneimittelkandidaten in der Anlage des Auftragsfertigers in Nansha (China) produziert werden. Gemäss der Vereinbarung soll Lonza das Hauptzwischenprodukt für das Krebs-Medikament liefern und den Schweden helfen, es durch die Phase-2 Studie zu bringen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Genauer übernehme der Pharmazulieferer die Synthese, Reinigung und Stabilitätsprüfung im Kilogramm-Massstab sowie die Lieferung der Chargen nach Qualitätsstandards (cGMP).

(AWP)