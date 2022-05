Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) kletterte im ersten Quartal um 27,5 Prozent auf 5,25 Milliarden Euro, wie der Agrar- und Pharmakonzern am Dienstag mitteilte. Damit schnitt Bayer deutlich besser als von Analysten erwartet ab, die mit gut 4,6 Milliarden Euro gerechnet hatten. Bayer setzte 14,6 Milliarden Euro um, ein Plus von 18,7 Prozent binnen Jahresfrist. Währungsbereinigt stand ein Plus von mehr als 14 Prozent zu Buche. Bayer profitierte von einem starken Geschäft mit Herbiziden und Fungiziden sowie höheren Preisen im Agrargeschäft, verbuchte aber auch deutliche Zuwächse bei rezeptfreien Gesundheitsprodukten. Für das Gesamtjahr bekräftigte das Leverkusener Unternehmen seine Prognose.

(Reuters)