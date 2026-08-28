Die Unternehmen beurteilen ihre Geschäftslage erstmals seit vier Jahren wieder positiv. ‌Das entsprechende ⁠Barometer stieg im August auf plus 11,6 Punkte, von minus 14,6 Zählern ⁠im Juli, wie das Münchner Ifo-Institut am Freitag in seiner Manager-Umfrage mitteilte. Auch die Erwartungen hellten ‌sich deutlich auf von minus 37,2 auf minus 15,5 ‌Punkte. Dadurch kletterte das Barometer ​für das Geschäftsklima, das sich aus Lage und Erwartungen zusammensetzt, von minus 26,3 Punkten im Juli auf nunmehr minus 2,4 Zähler.