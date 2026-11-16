Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte während seiner China-Reise Ende Oktober gesagt, Xi habe irritiert reagiert, als er ihn auf mögliche Ukraine-Gespräche bei dem Dreiergipfel angesprochen habe. Der chinesische Präsident habe betont, «dass dies ein europäischer Konflikt sei, bei dem die Europäer mit am Tisch sitzen müssen».