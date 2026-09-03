Sollte Paris an der Regelung festhalten, will Peking Schritte zum Schutz chinesischer Unternehmen ergreifen. Frankreich müsse die Umsetzung des Gesetzes gegen Ultra-Fast-Fashion umgehend stoppen, sagte eine Sprecherin des chinesischen Handelsministeriums am Donnerstag. Die Regelung sei handelshemmend und offensichtlich diskriminierend. Frankreich werde zudem die volle Verantwortung für die Folgen tragen, sollte die Regierung an der Regelung festhalten.