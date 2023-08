Die weltgrösste Kryptowährungsbörse habe in der Volksrepublik in einem Monat Aufträge im Volumen von 90 Milliarden Dollar abgewickelt, berichtete das "Wall Street Journal" am Mittwoch unter Berufung auf interne Aufstellungen. Damit sei China der mit Abstand wichtigste Markt für Binance, auf den 20 Prozent des weltweiten Handelsvolumens entfalle.