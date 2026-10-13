In Europa lief es besser: Hier profitierte BMW von der starken Nachfrage nach Elektroautos - nicht zuletzt nach dem iX3, dem ersten Fahrzeug der Modellgeneration «Neue Klasse». Vertriebsvorstand Jochen Goller schreibt dem Modell «starke Wachstumsimpulse» zu. Über alle Antriebsarten ging es auf dem Heimatkontinent um 2,7 Prozent auf 235.628 Autos nach oben. Bei den reinen Stromern sogar um 37,5 Prozent auf 81'941. Damit dominiert Europa dieses Segment - weltweit waren es nur 110'257 BEVs (battery electric vehicles - reine Elektroautos).