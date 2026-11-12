Die chinesische Arzneimittelbehörde hat am Donnerstag die Abnehmpille Orforglipron ‌des ⁠US-Pharmakonzerns Eli Lilly zugelassen. Damit verschafft sich ⁠das Unternehmen auf dem weltweit zweitgrössten Pharmamarkt einen ‌Vorteil gegenüber seinem dänischen ‌Konkurrenten Novo Nordisk. ​Beide Konzerne gehen davon aus, dass Medikamente in Tablettenform Patienten ansprechen, die vor Spritzen zur Gewichtsreduktion zurückschrecken. Ein entsprechendes ‌Präparat von Novo Nordisk ist in der Volksrepublik noch nicht zugelassen. Eli Lilly ​hatte seinen Antrag zuerst eingereicht.