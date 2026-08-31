Die seit sechs Jahren andauernde Krise ​im ​Immobiliensektor ist eine schwere Belastung für die nach ⁠den USA zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt. Mit den neuen ​Regeln will die Regierung in Peking ⁠das Vertrauen in die Branche wiederherstellen. Analysten zufolge dürften die Massnahmen jedoch die Konsolidierung des ‌Marktes beschleunigen. «Die meisten kleinen Akteure werden keinen Gewinn mehr machen können und müssen den Markt verlassen», hiess es in einer Analyse des Finanzdienstleisters Everbright Securities. Eine weitere ‌neue Vorschrift verlängert die maximale Laufzeit für private Hypotheken von 30 auf ​40 Jahre. Dies soll zwar die Schuldenlast der Käufer verringern, dürfte die Nachfrage nach Wohnraum nach Einschätzung von Experten jedoch nicht wesentlich ankurbeln.