Der Schritt Chinas dürfte die weltweit angespannte Lage bei Diesel, Benzin ⁠und Kerosin entschärfen, sagten vier mit der Angelegenheit vertraute Händler am Freitag der ‌Nachrichtenagentur Reuters. Die Volksrepublik habe für Oktober ‌Ausfuhren der drei Kraftstoffe von ​insgesamt rund 3,7 Millionen Tonnen genehmigt, erklärten zwei weitere Branchenvertreter. Im September hatten die chinesischen Raffinerien noch etwas mehr als vier Millionen Tonnen exportiert. Das Handelsministerium und die staatliche Planungsbehörde reagierten zunächst ‌nicht auf Bitten um eine Stellungnahme.