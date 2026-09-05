Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs und schrumpfender Margen könnte der Einsatz künstlicher Intelligenz einen neuen Branchenstandard setzen. Nach einer Schätzung des Autodesigners IAT Automobile Technology und der China Association of Automobile Manufacturers könnten völlig neue Modelle künftig in nur 18 Monaten auf den Markt kommen. Derzeit dauert dies rund zwei Jahre. Bei etablierten ausländischen Wettbewerbern sind es dagegen etwa drei bis fünf Jahre.