Während der Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) die Gewinne ​in der Technologiebranche antrieb, haben Unternehmen ​in anderen Sektoren wegen der Kaufzurückhaltung ​und Überkapazitäten zunehmend Schwierigkeiten, ihre Preismacht zu behaupten. So sprangen die Gewinne bei ‌der Herstellung von Computern, Kommunikations- und anderen elektronischen Geräten in den ersten acht Monaten um 110 Prozent in die ​Höhe. ​Dagegen verzeichnete die Wein-, Getränke- ⁠und Teeindustrie einen Gewinneinbruch von 34,7 Prozent. ​Um die schwache ⁠Nachfrage im Inland auszugleichen, setzen viele Fabriken auf den ‌Export. Dies birgt jedoch angesichts geopolitischer Spannungen und der wachsenden internationalen Kritik an Chinas Handelsüberschuss das ‌Risiko, die Abhängigkeit des Landes von Ausfuhren weiter ​zu vertiefen.