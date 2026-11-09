Die Entscheidung sei Folge der Einigung beider Seiten während des jüngsten Besuchs von Staatschef Xi Jinping bei US-Präsident Donald Trump in Washington Ende September, teilte die Behörde mit. Dass ein Teil der Zusatzzölle auch weiterhin ausgesetzt werde, trage dazu bei, ein stabiles und planbares Umfeld für die Zusammenarbeit chinesischer und amerikanischer Firmen zu schaffen. Ausserdem solle damit die positive Entwicklung der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen gefördert werden.