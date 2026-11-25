Die Fluggesellschaft China Southern Airlines wird für ihre Tochter Xiamen Airlines 50 Maschinen des Typs 737 MAX 8 vom US-Flugzeugbauer Boeing kaufen. Der Auftrag habe nach Listenpreis ein Volumen von rund 7,4 Milliarden Dollar, teilte das chinesische Unternehmen am Mittwoch mit.
Es ist der grösste Flugzeugdeal für Boeing in China seit fast einem Jahrzehnt. Die Maschinen sollen zwischen 2031 und 2034 ausgeliefert werden. Boeing hatte wegen der Handelsspannungen zwischen den Regierungen in Peking und Washington seit 2017 kaum noch neue Aufträge aus dem weltweit zweitgrössten Luftfahrtmarkt erhalten.
Der aktuellen Bestellung ging im Mai eine Zusage über 200 Flugzeuge voraus, die während eines Treffens von US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Peking vereinbart worden war. Bei dem Deal von Xiamen Airlines handelt es sich dem Analysehaus Jefferies zufolge um die erste feste Bestellung aus dieser Vereinbarung.
(Reuters)