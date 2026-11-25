Es ist der grösste Flugzeugdeal für Boeing in China seit fast einem Jahrzehnt. Die Maschinen sollen zwischen 2031 und ‌2034 ausgeliefert werden. Boeing hatte wegen der Handelsspannungen zwischen den Regierungen in Peking und Washington seit ​2017 kaum noch neue Aufträge aus ​dem weltweit zweitgrössten Luftfahrtmarkt ​erhalten.