Die drei Staatschefs würden sich eingehend über die Sicherung des Weltfriedens und die Förderung der strategischen Stabilität austauschen, sagte die Sprecherin des ‌chinesischen Aussenministeriums, Mao Ning, vor Journalisten in Peking. Angesichts der aktuellen globalen Lage trügen China, Russland und die USA eine besondere ​Verantwortung bei der Bewältigung internationaler Herausforderungen. Eine verstärkte ​Kommunikation sowie die Beilegung von Differenzen ​lägen im Interesse aller drei Staaten. Einzelheiten zur konkreten Tagesordnung des Treffens ‌nannte die Sprecherin nicht.