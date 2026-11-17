Hinter der Annäherung steht auch der Handelsstreit mit den USA. Die von US-Präsident Donald Trump verhängten hohen Zölle gegen Kanada setzen die Wirtschaft des Nachbarlandes unter Druck. Carney versucht deshalb, die starke Abhängigkeit seines Landes vom amerikanischen Markt zu verringern und neue Handelspartner zu gewinnen. Die Chinesen sind ebenfalls interessiert daran, Trumps Strategie zu unterlaufen und seinem Druck auszuweichen.