⁠Wie das chinesische Aussenministerium am Samstag mitteilte, ist dies Teil einer aus acht ‌Punkten bestehenden Vereinbarung, die während des Besuchs des ‌chinesischen Präsidenten Xi Jinping ​in den USA erzielt wurde. Im Bereich der Künstlichen Intelligenz einigten sich beide Seiten dem Ministerium zufolge auf die Einrichtung eines Dialogs, um die Risiken und Vorteile der Technologie zu erörtern. ‌Die nächste Gesprächsrunde sei für November geplant. Zudem soll ein Kommunikationskanal für KI-bezogene Vorfälle eingerichtet werden.