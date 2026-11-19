Die Präsidenten Xi Jinping, Donald Trump ‌und Wladimir Putin bekräftigten demzufolge, dass ein Atomkrieg nicht gewonnen werden könne und niemals ​geführt werden dürfe. Die ​drei Staaten wollten einen ​Trilog über die Verringerung nuklearer Risiken ‌und die Nichtverbreitung von Atomwaffen führen.