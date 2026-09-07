Das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) und weitere Behörden teilten am Montag mit, dass damit Schlupflöcher bei einer bisherigen freiwilligen Selbstverpflichtung geschlossen werden sollen. Hersteller zögerten Produktabnahmen heraus oder nutzten bargeldlose Zahlungsmittel wie Wechsel und Schuldscheine. Künftig gibt es klare Fristen für Abnahmeverfahren und schnellere Bargeldauszahlungen. Bei Verstössen drohen Strafen.
Hintergrund der Massnahme ist ein erbitterter Preiskampf in der chinesischen Automobilbranche. Im vergangenen Jahr hatten sich führende Autobauer des Landes nach Beschwerden von Stahlproduzenten und anderen Zulieferern verpflichtet, Rechnungen innerhalb von 60 Tagen zu begleichen. Dem Ministerium zufolge sind die Zahlungsfristen jedoch weiterhin länger als bei etablierten internationalen Autokonzernen.
(Reuters)