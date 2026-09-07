Hintergrund der Massnahme ​ist ein erbitterter ​Preiskampf in der chinesischen Automobilbranche. Im vergangenen ‌Jahr hatten sich führende Autobauer des Landes nach Beschwerden von Stahlproduzenten und ​anderen ​Zulieferern verpflichtet, Rechnungen innerhalb ⁠von 60 Tagen ​zu begleichen. Dem ⁠Ministerium zufolge sind die Zahlungsfristen ‌jedoch weiterhin länger als bei etablierten internationalen Autokonzernen.