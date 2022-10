Die chinesische Wirtschaft hat sich im dritten Quartal trotz Corona-Lockdowns in Metropolen wie Shanghai, Immobilienkrise und weltweiter Konjunkturabkühlung stärker erholt als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt der nach den USA zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt stieg von Juli bis September um 3,9 Prozent zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistikamt am Montag in Peking mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Analysten hatte mit einem geringeren Wachstum von 3,4 Prozent gerechnet, nachdem es im Vorquartal nur zu einem Plus von 0,4 Prozent gereicht hatte.