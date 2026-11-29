Die regierende Demokratische Fortschrittspartei (DPP) verdoppelte bei der Abstimmung die Zahl der von ihr geführten Städte und Landkreise. Sie verlor jedoch die Bürgermeisterwahl in der Hauptstadt Taipeh.
China betrachtet das demokratische Taiwan als eigenes Staatsgebiet. Peking hat nie auf den Einsatz militärischer Gewalt verzichtet, um die Insel unter seine Kontrolle zu bringen. Die Regierung in Taipeh weist die Gebietsansprüche zurück.
Das Taiwan-Büro der chinesischen Regierung teilte am Sonntag mit, es habe das Wahlergebnis «zur Kenntnis genommen». Die «vorherrschende öffentliche Meinung» auf der Insel wünsche sich Frieden, Entwicklung, Austausch und Zusammenarbeit.
«Wie auch immer sich die politische Landschaft in Taiwan verändert, sie kann weder die Richtung der Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstrasse ändern noch den historischen Trend aufhalten, dass das Mutterland wiedervereinigt werden muss und wird», hiess es in der Erklärung. Peking werde weiterhin «entschieden gegen separatistische Kräfte für eine Unabhängigkeit Taiwans vorgehen und sich ausländischer Einmischung widersetzen». Ziel sei es, «die grosse Sache der nationalen Wiedervereinigung voranzubringen». Die taiwanische Regierung äusserte sich zunächst nicht.
China lehnt Gespräche mit Taiwans Präsident Lai Ching-te ab und bezeichnet ihn als «Separatisten». Lai ist zugleich DPP-Vorsitzender. Er sagt, nur die Menschen in Taiwan könnten über ihre Zukunft entscheiden.
Das Verhältnis zu China spielte im Wahlkampf keine grosse Rolle. Im Mittelpunkt standen innenpolitische Themen wie die Sicherheit des Trinkwassers und das Schulessen. Vor der Wahl griff Peking jedoch den DPP-Bürgermeisterkandidaten Puma Shen immer wieder an und warf auch ihm «Separatismus» vor. China hat Sanktionen gegen Shen verhängt. Am Freitag schickte die Volksrepublik zudem Dutzende Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe in den Luftraum und die Gewässer um Taiwan.
Nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf die nächste Präsidentenwahl Anfang 2028. Lai wird sich mit grosser Wahrscheinlichkeit um eine zweite Amtszeit bewerben. Nach der Verfassung wäre es seine letzte. Offen ist dagegen, wer für die grösste Oppositionspartei Kuomintang (KMT) antritt. Die KMT setzt traditionell auf enge Beziehungen zu Peking.
KMT-Chefin Cheng Li-wun erklärte am späten Samstagabend vor Journalisten, es liege viel Arbeit vor der Partei, auch für die Wahl 2028. Sie gab jedoch keine Hinweise auf einen möglichen Kandidaten. «Wir müssen sofort mit all unserer Arbeit und unseren Vorbereitungen beginnen», sagte sie. Cheng hatte im April in Peking den chinesischen Präsidenten Xi Jinping getroffen.
Der KMT-Politiker Chiang Wan-an wurde in Taipeh klar als Bürgermeister wiedergewählt. Er gilt weithin als möglicher künftiger Präsidentschaftskandidat. Am Samstag liess er jedoch kein Interesse an einer Kandidatur erkennen. Er freue sich auf die kommenden vier Jahre im Amt, sagte er.
Die KMT verlor zudem die Macht in Taichung im Zentrum der Insel. Dies war ein schwerer Rückschlag für die Partei und der grösste Erfolg der DPP an diesem Abend.
Der frühere Wissenschaftler Shen ist Experte für chinesische Desinformation und sitzt heute im Parlament. Er unterlag zwar in der KMT-Hochburg Taipeh, fand jedoch in ganz Taiwan unerwartet viel Beachtung bei den Wählern. Das könnte ihm den Weg in die nächste Führungsgeneration der DPP ebnen.
«Die DPP hat mit Puma Shen einen vielversprechenden Nachwuchspolitiker gewonnen, indem sie ihn in einen aussichtslosen Kampf geschickt hat. Er hat verloren, aber glänzend», sagte Charles Lo, Professor an der Universität für Wissenschaft und Technologie in Kaohsiung.
(Reuters)