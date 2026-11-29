«Wie auch immer sich die politische Landschaft in Taiwan verändert, sie kann weder ‌die Richtung der Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstrasse ändern noch ​den historischen Trend aufhalten, dass das Mutterland wiedervereinigt werden muss und wird», hiess es in der Erklärung. Peking werde weiterhin «entschieden gegen separatistische Kräfte für eine Unabhängigkeit Taiwans vorgehen und sich ausländischer Einmischung widersetzen». Ziel sei es, «die grosse Sache der nationalen Wiedervereinigung voranzubringen». Die taiwanische Regierung äusserte sich zunächst nicht.