Die Regierung ⁠werde rechtzeitig auf die wirtschaftlichen Entwicklungen reagieren, ⁠kündigte Vize-Finanzminister Liao Min am Freitag an. Die Staatsausgaben ‌sollten weiter optimiert werden, wobei ‌der Schwerpunkt stärker ​auf Investitionen in die Bevölkerung und der Ankurbelung des Binnenkonsums liegen müsse, sagte er. Zudem wolle die Volksrepublik ihre Finanz- und Steuerreformen ‌vertiefen. Die Verhinderung neuer, versteckter Schulden der Lokalregierungen müsse dabei eine «eiserne Disziplin» bleiben, erklärte Liao weiter.