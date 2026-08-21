Die Regierung ⁠werde rechtzeitig auf die wirtschaftlichen Entwicklungen reagieren, ⁠kündigte Vize-Finanzminister Liao Min am Freitag an. Die Staatsausgaben ‌sollten weiter optimiert werden, wobei ‌der Schwerpunkt stärker ​auf Investitionen in die Bevölkerung und der Ankurbelung des Binnenkonsums liegen müsse, sagte er. Zudem wolle die Volksrepublik ihre Finanz- und Steuerreformen ‌vertiefen. Die Verhinderung neuer, versteckter Schulden der Lokalregierungen müsse dabei eine «eiserne Disziplin» bleiben, erklärte Liao weiter.

Die ​chinesische Führung hatte auf der ​Sitzung des Politbüros im ​Juli zugesagt, die Wirtschaft zu stützen. Dabei sollen ‌die Ausgaben für budgetierte Infrastrukturprojekte für den Rest des Jahres beschleunigt werden, anstatt grosse neue ​Konjunkturpakete aufzulegen. ​Die Zentralbank ⁠hatte Anfang des Monats mitgeteilt, sie ​werde an ⁠einer angemessen lockeren Geldpolitik festhalten und bei ‌Bedarf wirksame Massnahmen ergreifen. Signale für explizite Zinssenkungen gab sie jedoch nicht.

(Reuters)