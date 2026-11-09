Der Erzeugerpreisindex ⁠kletterte im vergangenen Monat im Jahresvergleich um 5,7 Prozent, wie das Nationale ‌Statistikbüro am Montag in Peking mitteilte. ‌Im September hatte das Plus ​bei 5,0 Prozent gelegen. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Volkswirte hatten mit einem Anstieg von 5,3 Prozent gerechnet. Die Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 0,7 Prozent nach einem Zuwachs ‌von 0,9 Prozent im Vormonat. Hier hatten Experten ein Plus von 0,8 Prozent erwartet.