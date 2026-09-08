China erwirtschaftete damit einen deutlichen Handelsüberschuss von rund 119,1 Milliarden US-Dollar (derzeit etwa 102,5 Milliarden Euro). Angetrieben vom Autoexport und dem boomenden Geschäft mit Künstlicher Intelligenz ist die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt damit auf dem Weg zu einem ähnlich hohen Überschuss wie im Vorjahr. Damals war ein Rekordwert von 1,2 Billionen US-Dollar erreicht worden.