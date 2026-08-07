Die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt ist auf Exporte angewiesen, um ​ihr Wachstum angesichts eines schwachen Binnenkonsums und rückläufiger Investitionen aufrechtzuerhalten. Im ersten Halbjahr 2026 wuchs ​die chinesische Wirtschaft um 4,7 Prozent; damit bleibt das offizielle Jahresziel der ​Regierung von 4,5 bis fünf Prozent weitgehend erreichbar. Im zweiten Quartal verlangsamte sich das Wachstum jedoch auf 4,3 Prozent, da flauer Konsum und schwache Investitionen ‌die Impulse aus Industrieproduktion und Exporten überlagerten. Die Erdgasimporte Chinas sanken in den ersten sieben Monaten des Jahres um drei Prozent, die Rohölimporte fielen um 13,2 Prozent. Angesichts starker Exporte und einer robusten Industrieproduktion könnten die Verantwortlichen in Peking Massnahmen zur ​Stärkung der Einkommen ​privater Haushalte und der sozialen Sicherung hinausschieben, die die schwache ⁠Binnennachfrage beleben sollen. Analysten von Macquarie erklärten, die staatliche Unterstützung für den Binnenkonsum ​und den Immobilienmarkt dürfte ⁠begrenzt bleiben, solange Exporte und Produktion ausreichten, um das Wachstumsziel zu erreichen.