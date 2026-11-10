Hintergrund ist, dass Chinas Regierung auf Nachfrage im Ausland setzt, um seine Konjunktur auf Kurs für das selbst gesetzte Wirtschaftswachstumsziel von 4,5 bis 5 Prozent in diesem Jahr zu halten. Die sinkenden Importe aus Europa spiegeln auch eine schwache Nachfrage in China wider, wobei im Oktober die Einfuhren aus den USA, Südostasien und Afrika den Zolldaten zufolge zwischen 35 und 42 Prozent zulegten.