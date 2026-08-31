Die Aktivität in der chinesischen Industrie hat sich ‌im ⁠August zwar leicht verbessert, ist aber den ⁠zweiten Monat in Folge geschrumpft. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) ‌für das verarbeitende Gewerbe stieg ‌auf 49,8 ​Punkte von 49,2 Zählern im Juli, wie das nationale Statistikamt am Montag in Peking mitteilte. Damit blieb das Barometer ‌weiterhin unter der Marke von 50 Punkten, die Wachstum von Schrumpfung trennt. Analysten ​hatten in einer Reuters-Umfrage im Schnitt ​lediglich mit einem ​Anstieg auf 49,6 Punkte gerechnet.