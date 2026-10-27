Die Erträge im chinesischen Industriesektor kletterten ⁠im vergangenen Monat im Jahresvergleich um 14,4 Prozent, wie das nationale Statistikamt (NBS) ‌am Dienstag mitteilte. Im August ‌hatte das Plus noch bei ​4,2 Prozent gelegen. In den ersten neun Monaten des Jahres ergab sich ein Zuwachs von 15,5 Prozent. Dabei zeigte sich eine deutliche Zweiteilung der Wirtschaft: Während ‌sich die Gewinne bei den Herstellern von Computern, Kommunikations- und anderer Elektronikausrüstung in diesem Zeitraum mehr als verdoppelten, brachen sie ​in der Möbelindustrie um mehr als die Hälfte ​ein.