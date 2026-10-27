Die Erträge im chinesischen Industriesektor kletterten im vergangenen Monat im Jahresvergleich um 14,4 Prozent, wie das nationale Statistikamt (NBS) am Dienstag mitteilte. Im August hatte das Plus noch bei 4,2 Prozent gelegen. In den ersten neun Monaten des Jahres ergab sich ein Zuwachs von 15,5 Prozent. Dabei zeigte sich eine deutliche Zweiteilung der Wirtschaft: Während sich die Gewinne bei den Herstellern von Computern, Kommunikations- und anderer Elektronikausrüstung in diesem Zeitraum mehr als verdoppelten, brachen sie in der Möbelindustrie um mehr als die Hälfte ein.
Beim weltgrössten Batteriehersteller CATL verlangsamte sich das Gewinnwachstum im vergangenen Quartal deutlich, da der intensive Wettbewerb und der schrumpfende chinesische Automarkt die Margen drückten. Ding Meng, Chefvolkswirt für China bei der CITIC Bank International, äusserte sich wegen des rasanten Wachstums der KI-Branche dennoch optimistisch. Die durch den Aufbau der KI-Lieferkette erzeugte Nachfrage im In- und Ausland sei zu einer wichtigen Stütze für die Industriegewinne geworden, sagte er. Solange der weltweite Investitionsboom bei Künstlicher Intelligenz nicht abreisse, dürften die Erträge weiter rasant wachsen.
(Reuters)